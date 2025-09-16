Menü Suche
HSV: Poulsen & Torunarigha weiter raus

von Luca Hansen - Quelle: Hamburger Abendblatt
Jordan Torunarigha im Trikot des Hamburger SV @Maxppp

Sommerneuzugang und Kapitän Yussuf Poulsen kommt beim Hamburger SV weiter nicht in Tritt. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, droht der Stürmer aufgrund von Oberschenkelbeschwerden auch gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15:30 Uhr) auszufallen. Als realistisches Ziel für eine Kaderrückkehr des 31-Jährigen wird das Auswärtsspiel gegen Union Berlin am 28. September angepeilt.

Unklar ist auch ein Einsatz von Innenverteidiger Jordan Torunarigha. Der 28-Jährige trainiert wegen Achillessehnenproblemen weiter nur individuell. Jean-Luc Dompé könnte dagegen in die Startelf zurückkehren. Der 30-jährige Flügelspieler absolviert bereits wieder den Großteil des Mannschaftstrainings.

Bundesliga
Hamburg
Yussuf Poulsen
Jordan Torunarigha
Jean-Luc Dompé

