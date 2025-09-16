Großer Schritt für Davies?

Linksverteidiger Alphonso Davies könnte früher als gedacht ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückkehren. Laut der ‚Bild‘ nahm Co-Trainer Floribert N’Galula, der oft den Übergang von der Reha zurück ins Team betreut, an einer Einheit des 24-Jährigen teil. Zudem wirke der Kanadier spritzig, habe wieder ein gutes Sprinttempo und trainiere seit einem Monat mit Ball.

Ursprünglich war von einer möglichen Rückkehr im November die Rede, nachdem sich Davies im März einen Kreuzbandriss mit Knorpelschaden zugezogen hatte. Bei Hiroki Ito (26) hingegen müssen sich die Bayern wohl noch etwas gedulden. Der flexible Verteidiger soll nach seinem dritten Mittelfußbruch im März behutsam aufgebaut werden und weiterhin erst Richtung November zum Team zurückkehren.