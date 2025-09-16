Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Großer Schritt für Davies?

von Aaron Schlütter - Quelle: Bild
1 min.
Davies guckt bedröppelt @Maxppp

Linksverteidiger Alphonso Davies könnte früher als gedacht ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückkehren. Laut der ‚Bild‘ nahm Co-Trainer Floribert N’Galula, der oft den Übergang von der Reha zurück ins Team betreut, an einer Einheit des 24-Jährigen teil. Zudem wirke der Kanadier spritzig, habe wieder ein gutes Sprinttempo und trainiere seit einem Monat mit Ball.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ursprünglich war von einer möglichen Rückkehr im November die Rede, nachdem sich Davies im März einen Kreuzbandriss mit Knorpelschaden zugezogen hatte. Bei Hiroki Ito (26) hingegen müssen sich die Bayern wohl noch etwas gedulden. Der flexible Verteidiger soll nach seinem dritten Mittelfußbruch im März behutsam aufgebaut werden und weiterhin erst Richtung November zum Team zurückkehren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Alphonso Davies

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Alphonso Davies Alphonso Davies
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert