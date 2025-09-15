Bayern aufgepasst: Heftige Konkurrenz im Guéhi-Poker

Im abgelaufenen Transferfenster wäre Marc Guéhi beinahe beim FC Liverpool gelandet. Die Reds hatten sich mit Crystal Palace auf einen 40 Millionen Euro teuren Wechsel geeinigt, der Innenverteidiger den Medizincheck bereits absolviert. Letztlich scheiterte der Transfer aber, da die Eagles kurzfristig keinen adäquaten Ersatz mehr an Land ziehen konnten und Coach Oliver Glasner auf einen Verbleib des Kapitäns pochte.

Liverpools klarer Plan sieht nun vor, Guéhi im kommenden Sommer an Bord holen, wenn der 25-Jährige aufgrund seines auslaufenden Vertrags zum Nulltarif zu haben ist. Allerdings zeichnet sich schon jetzt ein echtes Wettrennen ab. Laut einem Bericht des ‚Mirror‘ ist Manchester City bereit, mit dem Ligarivalen um die ablösefreie Verpflichtung des Engländers zu konkurrieren. Die Skyblues seien große Bewunderer des 25-fachen Nationalspielers.

Auch Bayern wittert Schnäppchen

Neben den Premier League-Schwergewichten gehört auch der FC Bayern zu den Interessenten an Guéhi. Die Münchner sollen einen ablösefreien Deal des Rechtsfußes als ideale Verstärkung für die Defensive sehen. Weitere Topklubs wie Real Madrid, der FC Barcelona, Juventus Turin und Inter Mailand wittern ebenfalls ein Schnäppchen.

Ein vorzeitiger Wechsel im Winter ist dem ‚Mirror‘ zufolge ausgeschlossen. Interessant: Ausländische Vereine dürfen im Gegensatz zu Premier League-Klubs ab dem 1. Januar einen Vorvertrag mit Guéhi aushandeln. Es bleibt abzuwarten, ob sich diesen Vorteil ein Bewerber wie Bayern zunutze machen kann oder es auf ein Tauziehen zwischen Liverpool und City hinausläuft.