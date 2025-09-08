Chance für Bayern: Liverpool ändert Guéhi-Plan

Mit Crystal Palace war sich der FC Liverpool schon so gut wie einig, mit Marc Guéhi sowieso. Doch die Reds machten die Rechnung ohne Eagles-Coach Oliver Glasner, der im Falle eines Verkaufs sogar mit dem Rücktritt gedroht haben soll und den Wechsel so verhinderte. Nun hat sich der englische Meister für eine riskante Strategie entschieden.

Wie ‚The Times‘ berichtet, wird Liverpool im Januar von einer Verpflichtung absehen. Stattdessen will man den Innenverteidiger erst im Sommer an die Anfield Road lotsen, wenn der 25-Jährige ablösefrei zu haben ist. Dann könnte der Rechtsfuß Ibrahima Konaté (26) ersetzen, der den englischen Rekordmeister selbst im nächsten Sommer ablösefrei verlassen kann und bei Real Madrid auf dem Zettel steht.

Die Königlichen ihrerseits gehören, wie der FC Bayern München und der FC Barcelona, ebenfalls zu den Interessenten bei Guéhi. Im Winter wittert das Trio um den deutschen Meister ein Schnäppchen, zumal ausländische Vereine im Gegensatz zu Premier League-Klubs ab dem 1. Januar mit Guéhi einen Vorvertrag aushandeln dürfen. Ob sich der FC Liverpool mit seiner Herangehensweise also ins eigene Bein schießt?