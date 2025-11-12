Wolves stellen neuen Trainer vor

Die Wolverhampton Wanderers haben in Rob Edwards ihren neuen Trainer gefunden. Wie der Verein offiziell mitteilt, unterschreibt der 42-Jährige einen Vertrag bis 2029. Das Tabellenschlusslicht der Premier League zahlt rund 3,4 Millionen Euro Ablöse an den FC Middlesbrough. Der walisische Übungsleiter hatte den Zweitligisten erst im Sommer übernommen auf einen direkten Aufstiegsrang geführt.

Edwards absolvierte zu seiner aktiven Zeit 111 Pflichtspiele für die Wolves und trainierte auch mehrere Jugendmannschaften des Vereins. Von 2015 bis 2017 war er als Assistent im Trainerstab der ersten Mannschaft tätig und stand im Oktober 2016 sogar als Interimstrainer an der Seitenlinie. Er übernimmt den sieglosen Tabellenletzten von Vítor Pereira und soll den Klub aus der Krise führen.