Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Wolves stellen neuen Trainer vor

von Daniel del Federico
1 min.
Rob Edwards bedankt sich bei den Fans @Maxppp

Die Wolverhampton Wanderers haben in Rob Edwards ihren neuen Trainer gefunden. Wie der Verein offiziell mitteilt, unterschreibt der 42-Jährige einen Vertrag bis 2029. Das Tabellenschlusslicht der Premier League zahlt rund 3,4 Millionen Euro Ablöse an den FC Middlesbrough. Der walisische Übungsleiter hatte den Zweitligisten erst im Sommer übernommen auf einen direkten Aufstiegsrang geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter
Wolves
Welcome back, Rob Edwards 🐺

🗞️
Bei X ansehen

Edwards absolvierte zu seiner aktiven Zeit 111 Pflichtspiele für die Wolves und trainierte auch mehrere Jugendmannschaften des Vereins. Von 2015 bis 2017 war er als Assistent im Trainerstab der ersten Mannschaft tätig und stand im Oktober 2016 sogar als Interimstrainer an der Seitenlinie. Er übernimmt den sieglosen Tabellenletzten von Vítor Pereira und soll den Klub aus der Krise führen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Wanderers
Robert Owen Edwards

Weitere Infos

Premier League Premier League
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Robert Owen Edwards Robert Owen Edwards
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert