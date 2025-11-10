Fortuna: Endspiel für Anfang?

Markus Anfang hat seinen Kredit bei Fortuna Düsseldorf nach nur einem Monat schon wieder verspielt. Laut der ‚Bild‘ könnte das Keller-Duell gegen den 1. FC Magdeburg nach der Länderspielpause (22.11., 13 Uhr) für den Trainer schon zum „Endspiel“ werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst vor einem Monat beerbte Anfang den zuvor entlassenen Daniel Thioune. Die magere Bilanz seitdem: Fünf Spiele, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Nach zwölf Ligapartien belegt die Fortuna mit elf Punkten einen enttäuschenden 15. Tabellenplatz. Nicht auszuschließen, dass man beim Zweitligisten personell reagiert, sollte das Duell gegen die ebenfalls kriselnden Magdeburger verloren gehen.