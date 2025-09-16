Gladbach-Aus: Brisante Vorwürfe gegen Seoane

Das 0:4 gegen Werder Bremen und der damit einhergehende Tabellenplatz 16 veranlasste Borussia Mönchengladbach am gestrigen Montag zum Handeln. Nach etwas mehr als zwei Jahren, aber nur vier Pflichtspielen in der neuen Saison muss Cheftrainer Gerardo Seoane seinen Platz räumen.

Einige Spieler der Fohlenelf werden diese Entscheidung mit großer Erleichterung registriert haben. Nach Informationen der ‚Bild‘ hatte Seoane schon seit einiger Zeit einen Teil der Kabine verloren. Dessen „sehr karge Kommunikation“ sei kritisch gesehen worden.

Noch brisanter: Laut der ‚Bild‘ gab es intern den Vorwurf, der Schweizer bevorzuge einige Profis – „seine Lieblinge, die unabhängig von ihrer Leistung immer auflaufen dürfen“. Auch die Ausbootung von Torwart Jonas Omlin (31) und Sechser Julian Weigl (30/jetzt Al Qadsiah) war für viele Beobachter nicht nachzuvollziehen.

„Knallhart und gnadenlos“ soll der 46-Jährige mitunter agiert haben. Im Nachgang seiner Freistellung aber habe Seoane sich telefonisch bei jedem einzelnen Gladbach-Spieler gemeldet und sich für die Zusammenarbeit bedankt.