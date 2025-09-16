Menü Suche
Kommentar
Offiziell A-League

Mata hat noch nicht genug

von Julian Jasch
1 min.
Juan Mata im Porträt @Maxppp

Juan Mata (37) scheint sich in Australien wohlzufühlen. Der Edeltechniker bleibt der A-League erhalten und schließt sich Melbourne Victory an. Zuletzt war der technisch so beschlagene Linksfuß bis zum Sommer für Western Sydney aktiv, sein auslaufender Vertrag wurde allerdings nicht mehr verlängert. Bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreibt Mata einen Einjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter
Melbourne Victory
✍️
Bei X ansehen

Der 41-fache spanische Nationalspieler blickt in seiner Karriere auf Stationen beim FC Valencia, FC Chelsea, Manchester United, Galatasaray sowie Vissel Kobe zurück. Zu seinen größten Erfolgen zählen der WM-Sieg 2010 sowie der EM-Sieg zwei Jahre später.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

A-League
Mel Victory
Juan Mata

Weitere Infos

A-League A-League
Mel Victory Logo Melbourne Victory
Juan Mata Juan Mata
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert