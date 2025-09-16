Mata hat noch nicht genug

Juan Mata (37) scheint sich in Australien wohlzufühlen. Der Edeltechniker bleibt der A-League erhalten und schließt sich Melbourne Victory an. Zuletzt war der technisch so beschlagene Linksfuß bis zum Sommer für Western Sydney aktiv, sein auslaufender Vertrag wurde allerdings nicht mehr verlängert. Bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreibt Mata einen Einjahresvertrag.

Der 41-fache spanische Nationalspieler blickt in seiner Karriere auf Stationen beim FC Valencia, FC Chelsea, Manchester United, Galatasaray sowie Vissel Kobe zurück. Zu seinen größten Erfolgen zählen der WM-Sieg 2010 sowie der EM-Sieg zwei Jahre später.