Bundesliga-Interesse: Hoffenheim-Talent bald weg?

Bei der TSG Hoffenheim befindet sich ein Eigengewächs, das trotz langjähriger Vereinszugehörigkeit noch kein Profispiel absolviert hat, im Fokus anderer Klubs. Wie der ‚kicker‘ berichtet, signalisieren andere Bundesligisten und auch „reihenweise“ Zweitligisten aus Deutschland Interesse an Luka Duric. Der 23-jährige Mittelfeldspieler und gebürtige Sinsheimer spielt seit seinem vierten Lebensjahr für die TSG (insgesamt 91 Mal ab der U17), kam jedoch noch nie in der Bundesliga zum Einsatz.

Vergangene Saison verhalf der vielseitig einsetzbare Rechtsfuß der zweiten Mannschaft mit 13 Treffern und fünf Vorlagen zum Aufstieg in die dritte Liga. Auch in dieser Spielzeit zeigt sich der Mittelfeldspieler, der auch als Rechtsverteidiger agieren kann, mit zwei Treffern und zwei Vorlagen in guter Form. Von 2021 bis 2023 wurde Duric immer wieder von Verletzungen ausgebremst. In diesem Sommer durfte das Eigengewächs an der Saisonvorbereitung teilnehmen, für den Bundesligakader reichte es bislang jedoch nicht. Womöglich wagt Duric angesichts des Interesses andernorts den Sprung in den Profibereich.