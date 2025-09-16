Menü Suche
Bundesliga-Anfragen für Christensen

von Julian Jasch - Quelle: Mundo Deportivo
Andreas Christensen lässt sich feiern @Maxppp

Im Sommer gingen bei Andreas Christensen (29) einige Anfragen ein. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, waren Klubs aus der Bundesliga, der Premier League und aus Saudi-Arabien an dem Innenverteidiger interessiert, der sich jedoch für einen Verbleib beim FC Barcelona entschied.

Barça hatte den 74-fachen dänischen Nationalspieler zunächst abgeben wollen. Aufgrund des Abgangs von Iñigo Martínez (34) zu Al Nassr vertraute der spanische Meister aber doch weiter auf Christensen. Inzwischen scheint sogar eine Verlängerung über 2026 hinaus denkbar.

