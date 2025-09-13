Yamal verletzt: Flick greift spanischen Verband an

Die Verletzung von Lamine Yamal (18) sorgt beim FC Barcelona für Ärger. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Valencia am Sonntag (21 Uhr) sagte Trainer Hansi Flick: „Ich glaube, dass die spanische Nationalmannschaft eine großartige Mannschaft hat, die besten Spieler der Welt, aber sie haben sich nicht um ihre Spieler gekümmert, und diese Nachricht macht mich traurig.“ Yamal habe trotz Beschwerden für die Furia Roja gespielt, gegen Valencia werde er deshalb nicht im Kader stehen.

Zudem gab Flick Einblicke in die Kommunikation mit Nationaltrainer Luis de la Fuente: „Ich habe noch nie mit ihm gesprochen, nur per SMS. Mein Spanisch ist nicht sehr gut, sein Englisch auch nicht, letztendlich könnte die Kommunikation besser sein. Wir haben nicht nur einen Spieler, sondern mehrere. Ich war auch schon in dieser Situation, aber die Kommunikation mit dem Verein muss gut sein.“ Mit den Katalanen ist Flick mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen in die Saison gestartet, jetzt muss er auf seinen Topstar verzichten.