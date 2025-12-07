Wolfsburg: Bauer mit Kampfansage

Daniel Bauer würde gerne länger beim VfL Wolfsburg bleiben. Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ sagt der 43-Jährige auf die Frage nach seiner Zukunft: „Darüber mache ich mir keine Gedanken. Es geht von Spiel zu Spiel. Aber klar: Ich habe große Lust, mit diesem Trainerteam, dem Staff und der Mannschaft weiterzuarbeiten. Da wächst etwas, es fühlt sich sehr gut an. Was im Januar oder im Sommer passiert, ist weit weg.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bauer ist seit Anfang November Interimstrainer in Wolfsburg und arbeitet daran, den VfL zu stabilisieren und zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Beim 3:1 gegen Union Berlin feierte der Übungsleiter den ersten Wolfsburger Heimsieg seit Januar. Insgesamt stehen während seiner kurzen Amtszeit bislang ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche.