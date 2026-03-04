Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Wolfsburg bindet Ersatzkeeper Pervan

von Fabian Ley - Quelle: vfl-wolfsburg.de
1 min.
Pavao Pervan hat zwei Bälle unter dem Arm @Maxppp

Der VfL Wolfsburg und Pavao Pervan setzen die Zusammenarbeit fort. Die Niedersachsen teilen mit, dass der 38-jährige Ersatztorwart seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Pervan läuft bereits seit 2018 für die Wölfe auf, bislang kommt der Österreicher auf 45 Einsätze.

Unter der Anzeige geht's weiter
VfL Wolfsburg
Weiter ein Wolf: Pavao Pervan hat seinen Vertrag bei unseren Wölfen um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

Schön, dass du weiterhin Teil unseres Teams bist, Pavo! 💚

➡️

#VfLWolfsburg
Bei X ansehen

Über seine Verlängerung sagt der Routinier: „Ich freue mich riesig, dass meine Reise beim VfL Wolfsburg weitergeht. Für das entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung möchte ich dem Verein und den Menschen, die uns unterstützen, jeden Tag mit meiner Einstellung und meinem Einsatz etwas zurückgeben. Es ist nicht selbstverständlich, diese Wertschätzung zu spüren und es macht mich deshalb umso mehr stolz.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Pavao Pervan

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Pavao Pervan Pavao Pervan
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert