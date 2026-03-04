Wolfsburg bindet Ersatzkeeper Pervan

Der VfL Wolfsburg und Pavao Pervan setzen die Zusammenarbeit fort. Die Niedersachsen teilen mit, dass der 38-jährige Ersatztorwart seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Pervan läuft bereits seit 2018 für die Wölfe auf, bislang kommt der Österreicher auf 45 Einsätze.

Über seine Verlängerung sagt der Routinier: „Ich freue mich riesig, dass meine Reise beim VfL Wolfsburg weitergeht. Für das entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung möchte ich dem Verein und den Menschen, die uns unterstützen, jeden Tag mit meiner Einstellung und meinem Einsatz etwas zurückgeben. Es ist nicht selbstverständlich, diese Wertschätzung zu spüren und es macht mich deshalb umso mehr stolz.“