Barça: Raphinhas Geheimabsprache mit Deco

Raphinha (28) könnte den FC Barcelona im kommenden Sommer trotz Vertrag bis 2028 verlassen. Wie ‚Catalunya Radio‘ berichtet, hat der brasilianische Offensivstar eine „mündliche Vereinbarung“ mit Sportdirektor Deco, die besagt, dass er die Katalanen im Anschluss an die bevorstehende WM verlassen kann, wenn ihm Klubs aus Saudi-Arabien ein lukratives Vertragsangebot vorlegen.

Raphinha nahm in der Vergangenheit kein Blatt vor den Mund und betonte mehrfach, dass ihn ein Engagement in der Wüste reizen würde: „Damals hatte ich einen kleinen psychischen Zusammenbruch und dieses Angebot hätte alles in meinem Leben, dem Leben meiner Frau und dem Leben meiner Familie gelöst. Es war ein Geldbetrag, der unser Leben komplett verändern würde. Jeder, der sagt, dass er nicht gehen will, lügt.“ Wohl auch aufgrund der nun bekanntgewordenen Nebenvereinbarung verlängerte der Brasilianer im Mai dieses Jahres dennoch seinen Vertrag in Barcelona.