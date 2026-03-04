Menü Suche
Zwei BVB-Bosse sollen verlängern

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild
Auf der oberen Führungsebene will Borussia Dortmund auf Konsistenz setzen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, will der BVB die Zusammenarbeit mit Marketing-Chef Carsten Cramer sowie Finanz-Geschäftsführer Thomas Treß fortsetzen. Die 2027 auslaufenden Verträge sollen bei einem Treffen des Präsidialausschusses im Herbst ausgedehnt werden.

Vor allem von Cramer, der zudem als Sprecher der Geschäftsführung fungiert, ist man in Dortmund vollends überzeugt. Mit cleveren Sponsoringdeals konnte der Funktionär allein in den vergangenen vier Jahren die Einnahmen von rund 106 Millionen Euro auf 153 Millionen Euro steigern. Offen bleibt derweil die Zukunft der Sportlichen Führung um Lars Ricken und Sebastian Kehl. Beide sollen an den Personalerfolgen im Sommer gemessen werden. Die Vertragsverhandlungen mit Nico Schlotterbeck (26) könnten dabei wegweisend werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
