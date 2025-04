Saudi-Avancen: Raphinha flirtet zurück

Das Interesse der Saudis an Vinicius ist verbrieft, mit einer kolportierten Ablöseangebote von umgerechnet 242 Millionen Euro würden die Scheichs gleich noch einen neuen Weltrekord aufstellen. Aber auch der andere Superstar-Brasilianer, der aktuell für den FC Barcelona für Furore sorgt, steht längst auf der Wunschliste.

Al Hilal will Raphinha mit einem Gesamtgehalt von 200 Millionen Euro über die kommenden vier Jahre ködern. Unberührt bleibt der 28-Jährige von dieser Summe nicht, wie er ‚TNT Sports‘ bestätigt: „Damals hatte ich einen kleinen psychischen Zusammenbruch und dieses Angebot hätte alles in meinem Leben, dem Leben meiner Frau und dem Leben meiner Familie gelöst. Es war ein Geldbetrag, der unser Leben komplett verändern würde. Jeder, der sagt, dass er nicht gehen will, lügt.“

Falsches Timing

Raphinha steht in Barcelona noch bis 2027 unter Vertrag. Ein Abschied sei zwar auch aufgrund der Fabelzahlen aus der Wüste Stand jetzt kein Thema, die Avancen machen aber was mit dem Offensivspieler.

Vor einem Jahr wäre er wohl schwach geworden: „Gestern schickte mir jemand die Nachricht über das Angebot aus Saudi-Arabien und ehrlich gesagt war ich sehr überrascht, denn die Zahlen sind sehr, sehr groß. Wenn ich dieses Angebot letztes Jahr erhalten hätte, wäre ich wohl hingegangen.“ Ob der 33-fache Nationalspieler standhaft bleibt, hängt mutmaßlich auch von den Zahlen ab, die in den kommenden Wochen noch geboten werden.