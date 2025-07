Schnäppchen: Barça verpflichtet Bardghji

Der FC Barcelona bedient sich beim FC Kopenhagen. Roony Bardghji unterschreibt bei den Katalanen einen Kontrakt bis 2029. Nach FT-Informationen kostet der 19-Jährige 2,5 Millionen Euro, zusätzlich sichern sich die Dänen eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent.

Die Ablöse hält sich im Rahmen, da der Vertrag des Rechtsaußen Ende des Jahres ausgelaufen wäre. Zudem fiel er nahezu die gesamte vergangene Saison mit einem Kreuzbandriss aus. In der Vergangenheit waren auch der FC Bayern, der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen am schwedischen Ausnahmetalent interessiert.

Bardghji wurde seit 2020 in Kopenhagen ausgebildet, seit 2022 gehörte er dem Profikader an. Trotz der weitestgehend verpassten vergangenen Saison sammelte er bereits 84 Profipartien und war dabei an 16 Treffern direkt beteiligt.