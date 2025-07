BVB: Nächster Klub will Reyna

Heuert Giovanni Reyna (22) in der Serie A an? Einem Bericht von ‚Tuttomercatoweb.com‘ zufolge streckt Parma Calcio die Fühler nach dem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund aus. Der italienische Erstligist habe sogar schon Kontakt zum BVB aufgenommen, um einen möglichen Transfer zu besprechen.

Reyna steht an der Strobelallee nur noch bis 2026 unter Vertrag. Insofern bietet sich den Schwarz-Gelben in diesem Sommer die letzte Möglichkeit, eine angemessene Ablöse für den US-amerikanischen Nationalspieler (32 Länderspiele) zu kassieren. Die heißeste Spur führte zuletzt in seine Heimat zum Los Angeles FC.