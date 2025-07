Bericht: Gladbach holt Hoffenheim-Stürmer

Borussia Mönchengladbach hat akuten Handlungsbedarf im Sturmzentrum. Tim Kleindienst (29) fällt noch wochenlang aus, Tomas Cvancara (24) steht vor einer Leihe zu Antalyaspor und Alassane Pléa (32) hat sich der PSV Eindhoven angeschlossen. Ersatz holt Roland Virkus nun von der Bundesliga-Konkurrenz.

Wie ‚Sky‘ berichtet, kann die Verpflichtung von Haris Tabakovic als beschlossene Sache betrachtet werden. Es gebe eine vollständige Einigung zwischen der Borussia und der TSG Hoffenheim, wo die 31-jährige Strafraumkante noch bis 2027 unter Vertrag steht. Erst vor einem Jahr hatte die TSG den bosnischen Nationalspieler für drei Millionen Euro von Hertha BSC geholt.

Nun handelt es sich um eine Leihe an den Niederrhein. Tabakovic soll noch heute den Medizincheck absolvieren. In der vergangenen Saison lief er 22 Mal in der Bundesliga auf und erzielte drei Tore.