Erleichterung in Gladbach: Cvancara vor Blitz-Abgang

Alassane Pléa (32/PSV Eindhoven) hat Borussia Mönchengladbach bereits verlassen. Tim Kleindienst wird verletzungsbedingt noch lange ausfallen. Der 29-jährige Nationalspieler laboriert an einer Meniskusverletzung. Nun dünnt sich der Kader der Fohlen im Sturm wohl noch weiter aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ steht Tomas Cvancara vor einem Wechsel zu Antalyaspor in die Süper Lig. Bis zuletzt galt der Tscheche eigentlich als Ladenhüter. Großes Interesse generierte der 24-Jährige nicht, Geschäftsführer Sport Roland Virkus stellte sogar in Aussicht, dass er unter Trainer Gerardo Seoane eine neue Chance erhält. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge deutet jetzt aber alles auf eine Leihe in die Türkei hin.

In Antalya soll Cvancara an seinen Statistiken schrauben und über Tore wieder mehr in den Fokus anderer Vereine rücken. Bis 2028 ist der 1,90 Meter große Rechtsfuß noch an Gladbach gebunden. Sollte die Saison in der Türkei gut für den achtmaligen Nationalspieler verlaufen, könnte die Borussia nächsten Sommer mit einem Verkauf womöglich eine adäquate Ablösesumme generieren.