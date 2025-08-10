Xavi-Transfer: Chelsea bietet Tausch an

Der Abgang von Xavi Simons (22) von RB Leipzig zum FC Chelsea nimmt immer konkretere Formen an. Während der niederländische Nationalspieler sich mit den Londonern bereits über einen Wechsel einig ist, steht ein Übereinkommen der Klubs noch aus.

Rund 70 Millionen Euro verlangen die Sachsen als Ablösesumme für den Spielmacher, der erst im Januar für 50 Millionen Euro von Paris St. Germain losgeeist worden war.

Die Blues haben jedoch bereits knapp 280 Millionen Euro in diesem Sommer verprasst (bei Transfereinnahmen von 232 Millionen) und müssen den aufgeblähten Kader dringend verkleinern. Die naheliegende Lösung: ein Tauschgeschäft.

Nkunku plus X

Das berichtet der englische ‚Guardian‘. Chelsea bietet für Xavi im Gegenzug Flügelspieler Christopher Nkunku an. Der mittlerweile 27-Jährige war vor zwei Jahren erst den umgekehrten Weg gegangen und für 60 Millionen Euro von RB nach London gewechselt.

Dort wurde der Franzose mit einem üppigen Sechsjahresvertrag ausgestattet, konnte sich jedoch auch aufgrund einiger Verletzungen nie durchsetzen. Daher zählt Nkunku zu den klaren Abgangskandidaten bei den Blues. Aus diesem Grund geht Chelsea laut ‚Guardian‘ auch davon aus, bei einem Tausch „eine beträchtliche Summe zusätzlich zahlen“ zu müssen.