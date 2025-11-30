Menü Suche
Levante entlässt Cheftrainer

von Leon Morsbach
Julián Calero emotional am Spielfeldrand @Maxppp

UD Levante entlässt Cheftrainer Julián Calero. Wie der spanische Erstligist offiziell bestätigt, trennen sich die Wege mit sofortiger Wirkung. Auch Fitnesstrainer Roberto Ovejero und Torwarttrainer Borja Montero müssen ihre Posten räumen.

Levante UD
Comunicado oficial del #LevanteUD

📝
Calero hatte die Granotas erst im Sommer 2024 übernommen und den direkten Wiederaufstieg in La Liga geschafft. Doch ein schwacher Punkteschnitt von 0,80 (drei Siege, drei Unentschieden & neun Niederlagen) sowie der enttäuschende 19. Tabellenplatz sorgen nun für ein vorzeitiges Ende seiner Amtszeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
