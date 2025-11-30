2. Bundesliga
Flick lange raus
Eintracht Braunschweig muss für einige Zeit auf Florian Flick verzichten. Wie die Niedersachsen mitteilen, hat sich der 25-Jährige einem operativen Eingriff unterzogen und fällt für den Rest der Hinrunde aus. Flick wurde gestern nach einem Zusammenprall gegen den 1. FC Kaiserslautern mit der Trage vom Feld gebracht.
Er habe sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Der 25-Jährige war erst im Sommer vom 1. FC Nürnberg zur Eintracht gekommen und hat sich dort schnell als wichtige Stammkraft etabliert. Jetzt muss Trainer Heiner Backhaus eine Alternative finden.
