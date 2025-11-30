Menü Suche
2. Bundesliga

Flick lange raus

von Dominik Sandler - Quelle: eintracht.com
Florian Flick im Zweikampf @Maxppp

Eintracht Braunschweig muss für einige Zeit auf Florian Flick verzichten. Wie die Niedersachsen mitteilen, hat sich der 25-Jährige einem operativen Eingriff unterzogen und fällt für den Rest der Hinrunde aus. Flick wurde gestern nach einem Zusammenprall gegen den 1. FC Kaiserslautern mit der Trage vom Feld gebracht.

Eintracht BS
Gute Besserung, Flicko! 🙏

Unser Mittelfeldspieler wurde gestern erfolgreich am Oberschenkel operiert und steht uns in diesem Jahr leider nicht mehr zur Verfügung.

Komm schnell wieder auf die Beine!🍀

🔗

#wirsindeintracht #ebsfck
Bei X ansehen

Er habe sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Der 25-Jährige war erst im Sommer vom 1. FC Nürnberg zur Eintracht gekommen und hat sich dort schnell als wichtige Stammkraft etabliert. Jetzt muss Trainer Heiner Backhaus eine Alternative finden.

