Last Minute: Benzema-Transfer wird konkret

Auf den letzten Metern des Winter-Transfermarkts brodelt die Gerüchteküche rund um Karim Benzema. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass der 38-jährige Torjäger Al Ittihad verlassen möchte. Aus einer Rückkehr nach Europa – Benzema hatte jüngst das Interesse mehrerer Klubs bestätigt – wird aber nichts.

Stattdessen ist Al Hilal der Wunschverein des Franzosen. Von einer Transfer-Entscheidung, von der bereits berichtet wurde, kann aber noch keine Rede sein. Nach FT-Informationen hat der saudi-arabische Public Investment Fund (PIF) dem ligainternen Transfer noch kein grünes Licht erteilt. Da der PIF sowohl Al Hilal als auch Al Ittihad besitzt, ist der Staatsfond das wichtigste Entscheidungsgremium, was einen möglichen Benzema-Transfer betrifft.

Ein Treffen zwischen dem Lager des Stürmer-Stars und seinem aktuellen Klub ist für die nächsten Stunden anberaumt. In diesem werden die Wechsel-Bestrebungen von Benzema sicherlich Thema sein.

Der Vertrag des 38-Jährigen läuft im Sommer aus. Das jüngste Vertragsangebot von Al Ittihad hat der Angreifer nicht nur ausgeschlagen, sondern ist aus Protest gegen das vom Klub angestrebte Gehalt in den Streik gegangen.