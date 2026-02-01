Bundesliga
Gladbach verkauft Herrmann
Charles Herrmann schließt sich Cercle Brügge an. Wie der belgische Klub mitteilt, hat der 20-jährige Flügelspieler einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben. Als Ablöse fließt dem Vernehmen nach eine Million Euro plus Boni.
Cercle Brugge @cercleofficial – 16:15
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 👊Bei X ansehen
Gladbach hatte Herrmann 2024 ablösefrei aus der U19 von Borussia Dortmund geholt. Für die Profis der Fohlen lief der 20-jährige Flügelspieler zweimal auf. Mit Deutschlands U17-Nationalteam wurde Herrmann 2023 sowohl Welt- als auch Europameister, nun will er seine Profikarriere ankurbeln.
