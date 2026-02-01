Gladbach verkauft Herrmann

Charles Herrmann schließt sich Cercle Brügge an. Wie der belgische Klub mitteilt, hat der 20-jährige Flügelspieler einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben. Als Ablöse fließt dem Vernehmen nach eine Million Euro plus Boni.

Gladbach hatte Herrmann 2024 ablösefrei aus der U19 von Borussia Dortmund geholt. Für die Profis der Fohlen lief der 20-jährige Flügelspieler zweimal auf. Mit Deutschlands U17-Nationalteam wurde Herrmann 2023 sowohl Welt- als auch Europameister, nun will er seine Profikarriere ankurbeln.