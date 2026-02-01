Menü Suche
Gladbach verkauft Herrmann

von Lukas Hörster - Quelle: borussia.de
1 min.
Charles Herrmann auf der Bank @Maxppp

Charles Herrmann schließt sich Cercle Brügge an. Wie der belgische Klub mitteilt, hat der 20-jährige Flügelspieler einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben. Als Ablöse fließt dem Vernehmen nach eine Million Euro plus Boni.

Cercle Brugge
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 👊

Charles Herrmann (20) komt de groen-zwarte rangen versterken. De Duitse flankaanvaller maakt de overstap van Borussia Mönchengladbach en ondertekende een contract tot juni 2029.

🔗
Gladbach hatte Herrmann 2024 ablösefrei aus der U19 von Borussia Dortmund geholt. Für die Profis der Fohlen lief der 20-jährige Flügelspieler zweimal auf. Mit Deutschlands U17-Nationalteam wurde Herrmann 2023 sowohl Welt- als auch Europameister, nun will er seine Profikarriere ankurbeln.

Bundesliga
Jupiler Pro League
M'gladbach
Cercle Brugge
Charles Kwablan Herrmann

Bundesliga Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Cercle Brugge Logo Cercle Brugge KSV
Charles Kwablan Herrmann Charles Kwablan Herrmann
