Klare Tendenz bei Kabak

Die Vertragsverlängerung von Ozan Kabak (25) bei der TSG Hoffenheim nimmt immer konkretere Formen an. Laut ‚Sky‘ befinden sich die Verhandlungen inzwischen in einem fortgeschrittenen Stadium, es gehe um einen neuen Kontrakt bis 2029 oder 2030.

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Konfliktpunkt in den Gesprächen war zuletzt die mögliche Integration einer Ausstiegsklausel. Dem Bezahlsender zufolge wird im neuen Arbeitspapier ein solcher Passus verankert, über die Höhe und den Zeitpunkt werde aber noch verhandelt. Der aktuelle Vertrag des Innenverteidigers läuft im Sommer aus.