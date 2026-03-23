Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Klare Tendenz bei Kabak

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Ozan Kabak klatscht Beifall @Maxppp

Die Vertragsverlängerung von Ozan Kabak (25) bei der TSG Hoffenheim nimmt immer konkretere Formen an. Laut ‚Sky‘ befinden sich die Verhandlungen inzwischen in einem fortgeschrittenen Stadium, es gehe um einen neuen Kontrakt bis 2029 oder 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konfliktpunkt in den Gesprächen war zuletzt die mögliche Integration einer Ausstiegsklausel. Dem Bezahlsender zufolge wird im neuen Arbeitspapier ein solcher Passus verankert, über die Höhe und den Zeitpunkt werde aber noch verhandelt. Der aktuelle Vertrag des Innenverteidigers läuft im Sommer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
Ozan Kabak

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Ozan Kabak Ozan Kabak
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert