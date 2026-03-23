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Schröder reagiert auf Honorat-Interview

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Franck Honorat im Gladbach-Training @Maxppp

Im Interview mit der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato liebäugelte Franck Honorat öffentlich mit einem Abschied von Borussia Mönchengladbach. Gegenüber der ‚Bild‘ äußert sich Sportdirektor Rouven Schröder jetzt zu den Aussagen des 29-jährigen Franzosen: „Ich sehe so etwas total entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch gelesen. Ich finde das gar nicht schlimm, das sind seine Ambitionen. […] Und im Endeffekt ist es ein Interview in alle Richtungen gewesen, ich habe da gar nichts dagegen.“

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Honorat verlängerte seinen Vertrag bei der Borussia erst vor der Saison bis 2029. Möglicherweise trennen sich die Wege dennoch frühzeitig nach der laufenden Spielzeit, sollte ein Verein mit einem attraktiven Angebot vorstellig werden. Verärgert über die Aussagen des Rechtsfußes wirkt Schröder zumindest nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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