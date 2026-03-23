Payet macht Schluss

Dimitri Payet (38) hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Das verkündete der 38-fache französische Nationalspieler gegenüber ‚Ligue1+‘: „Heute gebe ich offiziell meinen Rücktritt als Profifußballer bekannt. Es regnet, und das aus gutem Grund. Ich möchte mir zwei Minuten Zeit nehmen, um allen zu danken, die diese 20 Jahre mit mir verbracht haben, es war wirklich eine außergewöhnliche Erfahrung.“

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In seiner Heimat kam Payet unter anderem für den FC Nantes, die AS St.-Étienne, den OSC Lille sowie Olympique Marseille zum Einsatz, am Ende stehen 492 Ligue 1- Einsätze (103 Tore, 130 Vorlagen) zu Buche. Darüber hinaus verbrachte der Spielmacher eineinhalb Jahre auf der Insel bei West Ham United. Zuletzt ließ er bis zum vergangenen Sommer seine Karriere bei Vasco da Gama ausklingen.