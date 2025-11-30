Menü Suche
La Liga

Rüdiger feiert Comeback

von Leon Morsbach
1 min.
Antonio Rüdiger und das Real-Logo @Maxppp

Real Madrid kann im heutigen Ligaspiel gegen den FC Girona (21 Uhr) wieder auf Antonio Rüdiger (32) bauen. Der Innenverteidiger fehlte seit Ende August mit einer Oberschenkelverletzung und kam in dieser Saison bislang nur beim Spiel gegen Real Oviedo zum Einsatz. Nun steht Rüdiger nach wochenlanger Pause wieder im Aufgebot der Königlichen.

Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @GironaFC
Auch Éder Militão (27) und Franco Mastantuono (18) kehren nach überstandenen Verletzungen in den Kader zurück. Militão fehlte aufgrund einer Adduktorenverletzung, während Mastantuono eine Leistenverletzung auskurieren musste. Verzichten muss Trainer Xabi Alonso dagegen weiterhin auf Dean Huijsen (20) und Raúl Asencio (22), die das heutige Spiel verpassen werden.

