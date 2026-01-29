Neuer BVB mit „neuem Messi“?

Auch im abschließenden Spiel der Ligaphase der Champions League gegen Inter Mailand (0:2) zeigte sich wieder die fehlende Kreativität und Dynamik in der Offensive von Borussia Dortmund. Von dem legendären Heavy-Metal-Fußball unter Jürgen Klopp ist nicht mehr viel geblieben – stattdessen gibt es einfache Hausmannskost ohne große Highlights.

Das soll sich wieder ändern, wie die BVB-Führungsriege beschlossen und Trainer Niko Kovac mitgeteilt hat. Die Schwarz-Gelben sollen wieder Spaß machen und Lust am Angreifen zeigen. Dazu wird jedoch neues Personal gebraucht. Einen potenziellen ‚Spaßmacher‘ haben die Scouts der Borussia nun in Argentinien ausfindig gemacht. Nach FT-Informationen beobachtet der BVB – ebenso wie der VfL Wolfsburg – das Supertalent Ian Subiabre von River Plate.

Barça-Deal fiel ins Wasser

Der 19-Jährige gilt als möglicher nächster Star im Land des dreifachen Weltmeisters und – natürlich – als der nächste Lionel Messi. Mit dem 38-jährigen Goat hat Subiabre einige Gemeinsamkeiten. Wie der achtmalige Ballon d’Or-Sieger ist der Youngster Linksfuß, mit 1,71 Meter nicht gerade groß gewachsen, auf dem offensiven Flügel beheimatet und beeindruckte bereits in den argentinischen Jugendauswahlteams.

Kein Wunder also, dass der FC Barcelona im Sommer zuschlagen wollte. Die finanziellen Schwierigkeiten und das Financial Fairplay verhinderten einen Deal damals jedoch. Auch der FC Chelsea, Inter Mailand, Juventus Turin und andere europäische Großklubs klopften beim Berater des Talents an – Argentinien-Legende Claudio Caniggia. Zudem legte Al Hilal nach FT-Infos im Sommer ein Angebot über 22 Millionen Euro auf den Tisch. Aus einem Wechsel wurde jedoch nichts.

Dortmund als Sprungbrett

Subiabre ist noch bis Ende Dezember an River Plate gebunden und fühlt sich dem Vernehmen nach bereit für den nächsten großen Schritt in seiner Karriere. Dortmund hat bereits mehrfach bewiesen, dass der Klub genau diesen für junge talentierte Spieler ermöglichen kann, bevor es dann zu einem absoluten Topklub geht.