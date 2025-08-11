Menü Suche
Gigovic verlässt Kiel

von Luca Hansen - Quelle: Tipsbladet
Armin Gigovic wird von zwei Paderbornern gejagt @Maxppp

Armin Gigovic kehrt Holstein Kiel den Rücken. Wie ‚Tipsbladet‘ berichtet, zieht es den Mittelfeldspieler zum BSC Young Boys. 4,5 Millionen Euro überweisen die Schweizer an die Förde, Gigovic unterschreibt bis 2029.

Mit dem Abschied des Bosniers geht der personelle Aderlass beim Bundesliga-Absteiger weiter. Neben dem 23-Jährigen hat unter anderem auch Torgarant Shuto Machino (25/Borussia Mönchengladbach) die Kieler bereits verlassen.

