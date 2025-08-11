Gigovic verlässt Kiel

Armin Gigovic kehrt Holstein Kiel den Rücken. Wie ‚Tipsbladet‘ berichtet, zieht es den Mittelfeldspieler zum BSC Young Boys. 4,5 Millionen Euro überweisen die Schweizer an die Förde, Gigovic unterschreibt bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem Abschied des Bosniers geht der personelle Aderlass beim Bundesliga-Absteiger weiter. Neben dem 23-Jährigen hat unter anderem auch Torgarant Shuto Machino (25/Borussia Mönchengladbach) die Kieler bereits verlassen.