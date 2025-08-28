Medizincheck: Kolo Muani-Wechsel vor dem Abschluss

Juventus Turin kann bei Randal Kolo Muani offenbar zeitnah Vollzug melden. Laut Sacha Tavolieri stehen die Bianconeri kurz vor der Verpflichtung des 26-jährigen Angreifers. Die vollständige Einigung mit Paris St. Germain werde in den kommenden 24 Stunden erwartet. Der Medizincheck soll an diesem Wochenende über die Bühne gehen.

Kolo Muani wechselt demnach vorerst gegen eine Gebühr von fünf Millionen Euro per Leihe nach Turin, im Anschluss greift eine Kaufpflicht in Höhe von 50 Millionen Euro, die mit Boni um weitere fünf Millionen ansteigen kann. Der ehemalige Frankfurter, der bei PSG in den sportlichen Planungen keine Rolle mehr spielt, lief bereits in der vergangenen Rückrunde leihweise für Juve auf.