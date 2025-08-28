Menü Suche
Kommentar 6
VfB bestätigt Woltemade-Gespräche

von Luca Hansen - Quelle: vfb.de
1 min.
Nick Woltemade sitzt vorm Tor @Maxppp

Der VfB Stuttgart hat bestätigt, dass sich Nick Woltemade in Gesprächen mit einem anderen Verein befindet. Wie die Schwaben offiziell bekanntgeben, ist der 23-Jährige daher vom laufenden Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Auslöser dafür waren dem VfB zufolge die Rahmenbedingungen des Angebots.

VfB Stuttgart
Nick #Woltemade für Gespräche freigestellt

Angebot eines europäischen Clubs für einen sofortigen Transfer zugegangen.

➡️ Zur Meldung:

#VfB
Der Offensivspieler steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Newcastle United. Als Ablöse fließt eine Summe von 85 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni nach Stuttgart.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
