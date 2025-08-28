Bundesliga
VfB bestätigt Woltemade-Gespräche
Der VfB Stuttgart hat bestätigt, dass sich Nick Woltemade in Gesprächen mit einem anderen Verein befindet. Wie die Schwaben offiziell bekanntgeben, ist der 23-Jährige daher vom laufenden Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Auslöser dafür waren dem VfB zufolge die Rahmenbedingungen des Angebots.
VfB Stuttgart @VfB – 20:51
Nick #Woltemade für Gespräche freigestelltBei X ansehen
Der Offensivspieler steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Newcastle United. Als Ablöse fließt eine Summe von 85 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni nach Stuttgart.
