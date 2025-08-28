VfB bestätigt Woltemade-Gespräche

Der VfB Stuttgart hat bestätigt, dass sich Nick Woltemade in Gesprächen mit einem anderen Verein befindet. Wie die Schwaben offiziell bekanntgeben, ist der 23-Jährige daher vom laufenden Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Auslöser dafür waren dem VfB zufolge die Rahmenbedingungen des Angebots.

Der Offensivspieler steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Newcastle United. Als Ablöse fließt eine Summe von 85 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni nach Stuttgart.