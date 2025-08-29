Menü Suche
Sevilla sichert sich Azpilicueta

von Martin Schmitz
César Azpilicueta im Trikot von Atletico Madrid @Maxppp

César Azpilicueta hat noch immer nicht genug und setzt seine Karriere in La Liga fort. Wie der FC Sevilla offiziell bekanntgibt, schließt sich der vereinslose 36-Jährige dem Klub mit sofortiger Wirkung bis zum Saisonende an. Bis Ende Juni stand der Verteidiger noch für Atlético Madrid auf dem Feld.

Sevilla Fútbol Club
🖊️ César Azpilicueta, cuarto fichaje para la temporada 2025/26 ♟️

¡Bienvenido al #SevillaFC, @CesarAzpi! ⚪️🔴

#WeAreSevilla
Azpilicueta stammt aus der Jugend von Osasuna und stand zwischen 2012 und 2023 elf Saisons beim FC Chelsea in der Premier League unter Vertrag. Mit den Blues gewann der 44-fache spanische Nationalspieler zwei englische Meistertitel und 2021 die Champions League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
