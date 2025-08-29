Wegen Woltemade: Heiße VfB-Spur zu Vieira?

Der fast fixe 90-Millionen-Transfer von Nick Woltemade (23) zu Newcastle United lässt beim VfB Stuttgart die Kasse klingeln. Einen Teil der Mega-Summe wollen die Schwaben direkt in frisches Personal reinvestieren.

Abgesehen von Alexis Claude-Maurice (27/FC Augsburg), Bilal El Khannous (21/Leicester City) und Brajan Gruda (21/Brighton & Hove Albion) spielt offenbar auch Fábio Vieira (25) eine wesentliche Rolle in den Überlegungen des DFB-Pokalsiegers.

Die zuletzt mit dem FC Arsenal ins Stocken geratenen Gespräche über einen möglichen Wechsel könnten jetzt laut dem ‚Evening Standard‘ intensiviert werden. Man hoffe, bis zum Deadline Day auf einen Nenner zu kommen.

Hohes Preisschild

Vieira selbst würde sich der Lokalzeitung zufolge gerne dem VfB anschließen. Immerhin dürften dem portugiesischen Spielmacher in Bad Cannstatt deutlich mehr Spielanteile in Aussicht gestellt werden als auf der Insel.

Dem Vernehmen nach verlangt Arsenal zwei Jahre vor Vertragsende 30 Millionen Euro für den Linksfuß, der die vergangene Spielzeit leihweise in seiner Heimat beim FC Porto verbrachte. Ob die Stuttgarter so tief in die Tasche greifen wollen?