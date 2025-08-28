20-Millionen-Stürmer für Werder?

Den Verantwortlichen des SV Werder Bremen stehen geschäftige letzte Tage vor Schließung des Transferfensters bevor. Nach dem enttäuschenden Saisonstart samt Pokal-Aus und deutlich verlorenem Liga-Auftakt soll der Kader unbedingt noch verstärkt werden. Vor allem im Sturmzentrum herrscht nach dem Abgang von Marvin Ducksch (31/Birmingham City) Bedarf.

Einen möglichen Nachfolger haben die Grün-Weißen offenbar in Italien ausgemacht. Wie der englische Journalist Ben Jacobs berichtet, steht Andrea Pinamonti von der US Sassuolo auf dem Zettel des Bundesligisten. Der Serie A-Aufsteiger wolle den 26-jährigen Angreifer zwar behalten, ein Abschied in den kommenden Tagen sei aber nicht auszuschließen.

Zahlreiche Konkurrenten

Werder sieht sich im Werben allerdings größerer Konkurrenz ausgesetzt. Mehrere europäische Vereine bekunden Interesse am Italiener (ein Länderspiel), der in der vergangenen Saison leihweise für den FC Genua auflief. Laut Jacobs hatte auch der AC Mailand vor einigen Wochen eine Verpflichtung erwägt.

Aufgrund von Pinamontis bis 2027 laufendem Vertrag wäre für einen festen Transfer eine beträchtliche Ablöse nötig. Womöglich zieht man an der Weser auch ein Leihgeschäft in Betracht. Der Rechtsfuß war vor zwei Jahren noch für 20 Millionen Euro von seinem Jugendklub Inter Mailand nach Sassuolo gewechselt. Bei den Inter-Profis stand er von 2016 bis 2023 unter Vertrag, kam aber auch wegen diverser Leihen nur auf 15 Einsätze (ein Tor).

Bei seinem Gastspiel in Genua im vergangenen Jahr steuerte Pinamonti zehn Treffer und eine Vorlage in 36 Ligaspielen bei. Torgefahr, die auch Werder gut zu Gesicht stehen würde. In Bremen wurde lange eine Rückkehr von Leihspieler André Silva (29) heiß gehandelt, letztlich unterschrieb der Ex-Leipziger beim FC Elche. Womöglich hat der Nordklub den Ducksch-Ersatz nun in der Serie A gefunden.