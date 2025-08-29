BVB-Zugang soll „direkt helfen“

Niko Kovac ist begeistert von seinen beiden Neuzugängen Carney Chukwuemeka (21) und Aarón Anselmino (20). Das betonte der Trainer von Borussia Dortmund auf der Spieltagspressekonferenz des Klubs vor dem Duell mit Union Berlin am Sonntag (17:30 Uhr): „Wir sind froh, dass wir Carney wieder in Dortmund haben. Er ist im Grunde kein Neuzugang. Aarón Anselmino hat großes Potenzial, das haben wir schon im Training gesehen. Er ist bissig, zweikampfstark und griffig – er wird uns direkt helfen.“

Die Schwarz-Gelben hatten beide Spieler unter der Woche vom FC Chelsea losgeeist. Während Chukwuemeka nach seiner Leihe in der vergangenen Rückrunde für 20 Millionen Euro festverpflichtet wurde, wird Innenverteidiger Anselmino bis zum Saisonende ohne Kaufoption ausgeliehen. Doch damit sind die Transfers des BVB noch nicht abgeschlossen. Fábio Silva (23) von den Wolverhampton Wanderers steht ebenfalls vor dem Wechsel nach Dortmund, während in Maximilian Beier (22) noch ein wichtiger Offensivspieler den Klub in Richtung Premier League verlassen könnte.