Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

BVB-Zugang soll „direkt helfen“

von Martin Schmitz - Quelle: bvb.de
1 min.
Niko Kovac hofft auf einen guten Saisonstart mit Borussia Dortmund @Maxppp

Niko Kovac ist begeistert von seinen beiden Neuzugängen Carney Chukwuemeka (21) und Aarón Anselmino (20). Das betonte der Trainer von Borussia Dortmund auf der Spieltagspressekonferenz des Klubs vor dem Duell mit Union Berlin am Sonntag (17:30 Uhr): „Wir sind froh, dass wir Carney wieder in Dortmund haben. Er ist im Grunde kein Neuzugang. Aarón Anselmino hat großes Potenzial, das haben wir schon im Training gesehen. Er ist bissig, zweikampfstark und griffig – er wird uns direkt helfen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Schwarz-Gelben hatten beide Spieler unter der Woche vom FC Chelsea losgeeist. Während Chukwuemeka nach seiner Leihe in der vergangenen Rückrunde für 20 Millionen Euro festverpflichtet wurde, wird Innenverteidiger Anselmino bis zum Saisonende ohne Kaufoption ausgeliehen. Doch damit sind die Transfers des BVB noch nicht abgeschlossen. Fábio Silva (23) von den Wolverhampton Wanderers steht ebenfalls vor dem Wechsel nach Dortmund, während in Maximilian Beier (22) noch ein wichtiger Offensivspieler den Klub in Richtung Premier League verlassen könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Aarón Anselmino
Carney Chukwuemeka
Niko Kovač

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Aarón Anselmino Aarón Anselmino
Carney Chukwuemeka Carney Chukwuemeka
Niko Kovač Niko Kovač
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert