Hijack-Versuch bei Silva: BVB atmet auf

Fábio Silva hat sich endgültig für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden. Wie Sacha Tavolieri berichtet, wird der 23-Jährige am Nachmittag den Weg nach Dortmund antreten, um den Transfer unter Dach und Fach zu bringen. Demzufolge ist der obligatorische Medizincheck für heute Abend und morgen früh angesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB überweist eine Sockelablöse von 22,5 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers, vier weitere Millionen können durch erfolgsabhängige Boni dazukommen. Eigentlich sollte der Stürmer schon gestern ins Ruhrgebiet reisen, die AS Rom und der AC Mailand wollten den Deal allerdings auf den letzten Metern kapern. Der Versuch schlug jedoch fehl, sodass der Portugiese jetzt in Dortmund erwartet wird und direkt im anstehenden Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (Sonntag, 17:30 Uhr) im Kader stehen soll.