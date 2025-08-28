Menü Suche
Sechs Stars vor dem Bundesliga-Abflug?

Florian Wirtz, Granit Xhaka, Hugo Ekitiké, Benjamin Sesko, Kingsley Coman, Thomas Müller, Leroy Sané und weitere: Die Bundesliga hat in diesem Sommer bereits zahlreiche ihrer größten Namen verloren. Bevor am Montag um 20 Uhr das Transferfenster schließt, könnten noch weitere Stars ins Ausland wechseln.

Nick Woltemade schießt einen Elfmeter @Maxppp

Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart)

Satte 90 Millionen Euro wird der VfB Stuttgart dem Bezahlsender ‚Sky‘ zufolge für Nick Woltemade kassieren. Newcastle United hat sich die Dienste des Stürmers gesichert, dessen Transfer kurz vor dem Abschluss steht. Der Medizincheck soll bereits am Freitag stattfinden.

Piero Hincapié (23/Bayer 04)

Der FC Arsenal will den Mann für den linken Teil der Abwehrreihe unbedingt noch verpflichten, Hincapié selbst ist heiß auf den Wechsel. Die Gunners versuchen nun, die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 bis 65 Millionen Euro noch zu drücken. Ausgang offen – genauso wie bei zahlreichen weiteren Leverkusener Abgangskandidaten.

Julian Weigl (29/M‘gladbach)

defaultAltAttribute

In den vergangenen Jahren noch gesetzt hat Weigl seinen Stammplatz verloren und könnte nun dem Ruf des großen Geldes nach Saudi-Arabien folgen. Der Sechser verhandelt aktuell mit den Klubs Al Qadsiah und Al Shabab. Es geht um eine Leihe mit Kaufoption.

Eljif Elmas (25/Leipzig)

defaultAltAttribute

Im Januar 2024 holte Leipzig den Offensivmann für 24 Millionen von der SSC Neapel – nun verleiht man Elmas laut ‚Sky‘ zurück an den italienischen Meister. Auch von einer Kaufoption ist die Rede. Der Deal ist Fabrizio Romano zufolge in trockenen Tüchern.

Xavi Simons (22/RB Leipzig)

defaultAltAttribute

Lange sah es nach einem Xavi-Wechsel zum FC Chelsea aus. Nun erhält aber offenkundig Tottenham Hotspur den Zuschlag. Laut der ‚Bild‘ hält sich Xavi bereits zur Abwicklung des Deals in London auf. RB winken bis zu 70 Millionen Euro. Interessant: Auch RB-Stürmer Loïs Openda (25) würde bei einem passenden Angebot noch die Freigabe erhalten.

Maximilian Beier (22/BVB)

defaultAltAttribute

Dortmund zahlte vor einem Jahr 28,5 Millionen Euro für Beier an die TSG Hoffenheim. Und obwohl der pfeilschnelle Stürmer nicht immer überzeugte, winkt nun ein großes Gewinngeschäft. Aston Villa will laut ‚Sky‘ 35 Millionen auf den Tisch legen, sobald man einen eigenen Spieler verkauft hat. Besser noch: Der FC Brentford bietet laut der ‚Bild‘ bis zu 70 Millionen. Eine Summe, die der BVB kaum ablehnen kann. Beier selbst will allerdings nicht nach Brentford.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
