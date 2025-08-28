Einigung: Woltemade verlässt Stuttgart für 90 Millionen

Mit dem FC Bayern München war sich Nick Woltemade in diesem Sommer bereits über einen Transfer einig, der Rekordmeister biss sich am VfB Stuttgart jedoch die Zähne aus. Die Forderungen der Schwaben waren dem Ligaprimus schlicht zu hoch, nun bekommt ein anderer Interessent den Zuschlag.

Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Offensivspieler unmittelbar vor dem Wechsel zu Newcastle United. Eine Einigung wurde bereits erzielt, die Magpies überweisen 85 plus fünf Millionen Euro ins Ländle. Woltemade hat sich bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet und befindet sich auf dem Weg nach England.

Update (19:18 Uhr): Fabrizio Romano zufolge wird der Medizincheck in den nächsten 24 Stunden stattfinden.

Bei Newcastle soll der 23-Jährige den Schweden Alexander Isak (25) ersetzen, der unbedingt zum FC Liverpool wechseln will. Nach Florian Wirtz (22/FC Liverpool) ziehen die Bayern nun auch bei Woltemade endgültig den Kürzeren.