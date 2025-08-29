Auch Tottenham kämpft um Akanji

Der Interessentenkreis um Manuel Akanji wächst weiter. Laut Fabrizio Romano hat auch Tottenham Hotspur beim Innenverteidiger von Manchester City angefragt. Der 30-Jährige sei einer von drei Abwehr-Kandidaten auf der Shortlist des Europa League-Siegers. Bei Piero Hincapié (23), für den die Spurs vor einigen Tagen bei Bayer Leverkusen ein Angebot eingereicht haben, muss man sich voraussichtlich Stadtrivale FC Arsenal geschlagen geben.

Im Werben um Akanji, dessen Vertrag bei den Skyblues bis 2027 läuft, hat Tottenham ebenfalls Konkurrenz. Der AC Mailand befindet sich in Verhandlungen mit dem Schweizer Nationalspieler und hat laut Romano ein erstes mündliches Angebot über 15 Millionen Euro plus Boni hinterlegt. Galatasaray hatte sich mit City sogar bereits auf eine Ablöse von rund 17,5 Millionen Euro verständigt, eine Einigung mit Akanji selbst konnten die Istanbuler bislang aber nicht erzielen. Auch bei Bayer Leverkusen wurde der Ex-Dortmunder zuletzt als möglicher Hincapié-Ersatz gehandelt.