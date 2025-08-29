Roma leiht Tsimikas

Konstantinos Tsimikas zieht es vom FC Liverpool in die Serie A. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich die AS Rom mit den Reds auf eine Leihe des 29-Jährigen geeinigt. Der griechische Nationalspieler befindet sich bereits auf dem Weg zum Medizincheck, um den Transfer final abzuschließen.

Ursprünglich wollte der LFC den Linksverteidiger, der noch bis 2027 beim Premier League-Klub unter Vertrag steht, lediglich verkaufen, doch dafür fand sich kein Interessent. Die Roma übernimmt das komplette Gehalt von Tsimikas bis zum kommenden Juni.