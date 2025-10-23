Bestätigt: Frimpong wochenlang raus

Jeremie Frimpong wird dem FC Liverpool wohl eine Weile nicht zur Verfügung stehen. Cheftrainer Arne Slot ging nach dem gestrigen 5:1-Sieg in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt davon aus, dass der Rechtsverteidiger für ein paar Wochen ausfalle.

Frimpong war im Sommer für festgeschriebene 40 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gewechselt. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der Niederländer dort auch aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit bislang nicht. Gegen Frankfurt musste der 24-Jährige bereits nach 19 Minuten wegen einer Oberschenkelblessur ausgewechselt werden.