Alle Parteien einig: Xavi vor 60-Millionen-Wechsel

Dass Xavi Simons RB Leipzig in diesem Sommer verlassen soll, war den Verantwortlichen am Cottaweg von Anfang an klar. Die Destination war jedoch nicht geklärt. Der FC Chelsea wähnte sich lange in der Pole Position, wollte jedoch erst Spieler verkaufen. Nun hat Stadtrivale Tottenham Hotspur das Rennen gemacht.

Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Leipzig das Angebot des Europa League-Siegers akzeptiert. Die Sachsen werden mit 60 Millionen Euro für den Verlust des Mittelfeldspielers entschädigt. Die Spurs wollen den Deal noch heute unter Dach und Fach bringen, auch der Medizincheck ist für die nächsten Stunden anberaumt. Laut ‚Sky‘ unterschreibt er bis 2032.

Update (8:28 Uhr): Laut ‚The Athletic‘ hat Xavi selbst dem Wechsel inzwischen zugestimmt und bereits den Medizincheck bestanden.

Damit geht auch der FC Bayern München leer aus. Der 22-Jährige war der Wunschspieler von Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany. Der Aufsichtsrat gab jedoch nur grünes Licht für eine Leihe, was für den Brauseklub nicht infrage kam. Nun zieht es den Niederländer in die Premier League.