Last-Minute-Krimi beendet: Leipzig verkauft Xavi

Tottenham Hotspur hat das Tauziehen um Xavi Simons (22) für sich entschieden. Bei den Spurs unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag. Der Europa League-Sieger zahlt für den Transfer kolportierte 60 Millionen Euro an RB Leipzig. Berichte über mögliche Boni variieren zwischen null und zehn Millionen Euro. Zudem steht eine Weiterverkaufsbeteiligung im Raum.

Favorit auf den Zuschlag war lange Zeit der FC Chelsea, der sich mit Xavi über sämtliche Vertragsinhalte einig war. Auch der FC Bayern, insbesondere in Person von Trainer Vincent Kompany, hatte sich mit einer Verpflichtung beschäftigt.

„Es ist ein großartiger Verein, und als ich den Cheftrainer traf, wusste ich sofort, dass ich hier richtig bin. Ich werde dem Team Flair verleihen, aber auch harte Arbeit und Disziplin. Ich möchte alles geben, um zu gewinnen – für die Mannschaft und auch für die Fans“, sagt Xavi über seine Entscheidung.

Vor zwei Jahren war Xavi zunächst per Leihe nach Leipzig gewechselt, im vergangenen Januar kaufte RB den Niederländer dann für 50 Millionen Euro von Paris St. Germain ab. Schon da war mit Blick auf die kurze Vertragslaufzeit bis 2027 klar, dass die Beteiligten auf einen zeitnahen und gewinnbringenden Weiterverkauf spekulieren. Dieser ist nun erfolgt.