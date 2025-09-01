Zeit knapp: Bayern einig über Kusi-Asare-Leihe

Jonah Kusi-Asare steht vor dem Abschied vom FC Bayern. Laut ‚Sky‘ sind sich die Münchner mit dem FC Fulham über eine Leihe ohne Kaufoption einig geworden. In den letzten Minuten des Transferfensters wird nun versucht, den Deal noch über die Bühne zu bringen. Den Bayern winkt eine Leihgebühr von satten vier Millionen Euro.

Die Bayern verpflichten ihrerseits in Nicolas Jackson (24) einen neuen Stürmer. Kusi-Asare hat somit quasi keine Aussicht mehr auf regelmäßige Spielzeit, die er nun auf der Insel sammeln soll. In England schließt das Transferfenster am heutigen Montag um 20 Uhr, nach Belgien und in die Niederlande sind Wechsel noch einige Tage länger möglich. Von dort gibt es ebenfalls Interesse an Kusi-Asare.