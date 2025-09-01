Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

Zeit knapp: Bayern einig über Kusi-Asare-Leihe

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Jonah Kusi-Asare im Trikot des FC Bayern @Maxppp

Jonah Kusi-Asare steht vor dem Abschied vom FC Bayern. Laut ‚Sky‘ sind sich die Münchner mit dem FC Fulham über eine Leihe ohne Kaufoption einig geworden. In den letzten Minuten des Transferfensters wird nun versucht, den Deal noch über die Bühne zu bringen. Den Bayern winkt eine Leihgebühr von satten vier Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bayern verpflichten ihrerseits in Nicolas Jackson (24) einen neuen Stürmer. Kusi-Asare hat somit quasi keine Aussicht mehr auf regelmäßige Spielzeit, die er nun auf der Insel sammeln soll. In England schließt das Transferfenster am heutigen Montag um 20 Uhr, nach Belgien und in die Niederlande sind Wechsel noch einige Tage länger möglich. Von dort gibt es ebenfalls Interesse an Kusi-Asare.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Fulham
Jonah Kusi-Asare

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Fulham Logo FC Fulham
Jonah Kusi-Asare Jonah Kusi-Asare
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert