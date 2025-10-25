Menü Suche
Bayern: Stanisic feiert Comeback

von Remo Schatz
Josip Stanisic behält den Ball im Blick @Maxppp
M'gladbach 0-3 FC Bayern

Die Leidenszeit von Josip Stanisic (25) ist offiziell beendet. Beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach wurde der Außenverteidiger in der 83. Minute für Tom Bischof (20) eingewechselt.

Ingesamt sieben Spiele verpasste der gebürtige Münchner mit einer Innenbandverletzung. Davor war der 25-fache kroatische Nationalspieler unter Vincent Kompany gesetzt und absolvierte die drei ersten Bundesliga-Partien der Saison von Beginn an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
