Offiziell Bundesliga

Leipzig verkündet Harder-Transfer

Kurz vor Toresschluss legt RB Leipzig nochmal auf dem Transfermarkt nach. Ein neuer Stürmer hat unterschrieben.

von Lukas Hörster - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Conrad Harder behauptet den Ball für Sporting CP @Maxppp

RB Leipzig hat den Transfer von Conrad Harder perfekt gemacht. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt der 20-jährige Stürmer von Sporting Lissabon und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Als Ablöse fließen nach FT-Infos 23 Millionen Euro nach Portugal. Vier Millionen können als Boni noch hinzukommen. Erst vor einem Jahr hatte Sporting 19 Millionen für Harders Dienste an den FC Nordsjaelland aus dessen dänischer Heimat gezahlt.

RB Leipzig
RB Leipzig verpflichtet Conrad #Harder von Sporting Lissabon ✍️🔥

Der dänische Mittelstürmer erhält bei uns einen langfristigen Vertrag bis 2⃣0⃣3⃣0⃣ 🤝

Herzlich willkommen in Leipzig, Conrad 🔴⚪️
RB-Sportchef Marcel Schäfer sagt zum Transfer: „Mit Conrad gewinnen wir einen Stürmer, der perfekt in unser Profil passt. Er ist groß, physisch und mental stark, durchsetzungsfähig und verfügt über Tempo sowie einen sehr gefährlichen linken Fuß. Gleichzeitig bringt er bereits Erfahrung auf internationalem Niveau mit.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
