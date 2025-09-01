Leipzig verkündet Harder-Transfer

RB Leipzig hat den Transfer von Conrad Harder perfekt gemacht. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt der 20-jährige Stürmer von Sporting Lissabon und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Als Ablöse fließen nach FT-Infos 23 Millionen Euro nach Portugal. Vier Millionen können als Boni noch hinzukommen. Erst vor einem Jahr hatte Sporting 19 Millionen für Harders Dienste an den FC Nordsjaelland aus dessen dänischer Heimat gezahlt.

RB-Sportchef Marcel Schäfer sagt zum Transfer: „Mit Conrad gewinnen wir einen Stürmer, der perfekt in unser Profil passt. Er ist groß, physisch und mental stark, durchsetzungsfähig und verfügt über Tempo sowie einen sehr gefährlichen linken Fuß. Gleichzeitig bringt er bereits Erfahrung auf internationalem Niveau mit.“