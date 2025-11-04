RB-Stammspieler droht Ausfall

Hinter der Einsatzfähigkeit von Castello Lukeba (22) für das kommende Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) steht ein Fragezeichen. Wie RB Leipzig mitteilt, hat der Innenverteidiger beim 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart eine Verletzung an der rechten Schulter erlitten.

Am heutigen Dienstag konnte der Franzose nur individuell trainieren. Man werde nun „Tag für Tag“ schauen, ob Lukeba am Wochenende zur Verfügung stehen wird. Der Linksfuß bestritt bislang alle neun Ligapartien über die volle Distanz. Aufgrund von Belastungssteuerung absolvierte auch Offensivmann Christoph Baumgartner (26) ein individuelles Training.