Menü Suche
Kommentar 2
UEFA U21 Championship Qualification

U21: Di Salvo nominiert zwei Neue

von Tobias Feldhoff
1 min.
Lennart Karl nimmt den Ball an @Maxppp

U21-Trainer Antonio Di Salvo hat den Kader für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Malta (14. November) und Georgien (18. November) bekanntgegeben. Neu mit von der Partie sind Bayern-Shootingstar Lennart Karl (17) und Arijon Ibrahimovic (19), der beim 1. FC Heidenheim zuletzt stark aufgetrumpft hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter
DFB-Nachwuchs
Mit zwei Neuen in die zwei letzten Quali-Spiele 2025 🚀🚀

🇩🇪🇲🇹 14. November, 18 Uhr, Fürth 📺️ @sat1
🇬🇪🇩🇪 18. November, 18 Uhr, Tiflis 📺️ @sat1

_____
Außerdem neu im Team: @Zalando 🤝 Wir freuen uns! 🥳

#U21 #GERMLT #GEOGER #UNSEREZUKUNFT | 📸 Thomas Böcker/DFB
Bei X ansehen

In Gruppe F belegt die DFB-Auswahl nach drei Spielen und sechs Punkten aktuell Platz zwei hinter Griechenland. Malta hat bislang in drei Partien ausschließlich Niederlagen kassiert, Georgien liegt einen Zähler hinter dem deutschen Team auf Platz drei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA U21 Championship Qualification
Deutschland U21
Lennart Karl
Arijon Ibrahimović

Weitere Infos

UEFA U21 Championship Qualification UEFA U21 Championship Qualification
Deutschland U21 Flag Deutschland
Lennart Karl Lennart Karl
Arijon Ibrahimović Arijon Ibrahimović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert