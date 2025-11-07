U21: Di Salvo nominiert zwei Neue

U21-Trainer Antonio Di Salvo hat den Kader für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Malta (14. November) und Georgien (18. November) bekanntgegeben. Neu mit von der Partie sind Bayern-Shootingstar Lennart Karl (17) und Arijon Ibrahimovic (19), der beim 1. FC Heidenheim zuletzt stark aufgetrumpft hatte.

In Gruppe F belegt die DFB-Auswahl nach drei Spielen und sechs Punkten aktuell Platz zwei hinter Griechenland. Malta hat bislang in drei Partien ausschließlich Niederlagen kassiert, Georgien liegt einen Zähler hinter dem deutschen Team auf Platz drei.