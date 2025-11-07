UEFA U21 Championship Qualification
U21: Di Salvo nominiert zwei Neue
U21-Trainer Antonio Di Salvo hat den Kader für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Malta (14. November) und Georgien (18. November) bekanntgegeben. Neu mit von der Partie sind Bayern-Shootingstar Lennart Karl (17) und Arijon Ibrahimovic (19), der beim 1. FC Heidenheim zuletzt stark aufgetrumpft hatte.
DFB-Nachwuchs – 09:00
Mit zwei Neuen in die zwei letzten Quali-Spiele 2025
🇩🇪🇲🇹 14. November, 18 Uhr, Fürth 📺️ @sat1
🇬🇪🇩🇪 18. November, 18 Uhr, Tiflis 📺️ @sat1


#U21 #GERMLT #GEOGER #UNSEREZUKUNFT
In Gruppe F belegt die DFB-Auswahl nach drei Spielen und sechs Punkten aktuell Platz zwei hinter Griechenland. Malta hat bislang in drei Partien ausschließlich Niederlagen kassiert, Georgien liegt einen Zähler hinter dem deutschen Team auf Platz drei.
